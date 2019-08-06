بند توضيح مقدمة تدعو شركة وفـرة للصناعـة والتنمية مساهمي الشركة إلى حضور الجمعيّة العامّـة العاديّـة (الاجتماع الأوّل) في تمام السـاعـة 07:30 مـساء الأحد 09/01/1441هـ، الموافق 08/09/2019م مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الرياض - في فندق كراون بلازا قصر الرياض، شارع الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، حي الوزارات، رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nCPWyBd1Y6z تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-01-09 الموافق 2019-09-08 وقت انعقاد الجمعية العامة 19:30 حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعيّة العامّة العاديّة صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعيّة الموافق 08/09/2019م وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، (مرفق سيرهم الذاتيّة)، وأسماؤهم كما يلي:
إبراهيم محمّد هادي آل دغرير
عمّار محمّد حسين العبّادي
محمّد أحمد عبهل آل حيدر
2- التصويت على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات (مرفق).نموذج التوكيل التصويت الالكتروني علماً بأنّه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 05/01/1441هـ الموافق 04/09/2019م وحتى الساعة الرابعة مساءً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين ( الهاتف 4023456-011 تحويلة 128 / البريد الإليكتروني smahgoub@wafrah.com). معلومات اضافية كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطّي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيله تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى ص. ب. 131 الرياض 11383. أو على البريد الإليكتروني: smahgoub@wafrah.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين/ الوكيل إحضار الهويّة الملفات الملحقة