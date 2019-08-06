تدعو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثامـن المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الإجتماع الأول)

1. التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة راس المال عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم مملوكة من أجل ملاءمة رأس مال الشركة لأصولها ودعم خططها الاستثمارية المستقبلية وفق لما هو موضح أدناه:

1) القيمة الاسمية لرأس المال المدرج قبل الزيادة تمثل (1.967.940.000) ريال سعودي وبعد الزيادة تمثل (2.164.734.000) ريال سعودي.

2) عدد أسهم قبل الزيادة تمثل (196.794.000) سهم وبعد الزيادة تمثل (216.473.400) سهم بزيادة بنسبة (10%).

3) ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (196.794.000) ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة.

4) في حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة استثمارية واحدة ومن ثمّ تباع بسعر السوق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إكتمال تخصيص الأسهم الجديدة.

5) في حال موافقة مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال فسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز ايداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

2. التصويت على إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة من بين المرشحين لعضوية المجلس للدورة القادمة لفترة ثلاث سنوات والتي تبدأ من 01/10/2019م وتنتهي في 30/09/2022م، وذلك باستخدام التصويت التراكمي. مع ملاحظة أنه في حال كانت نتائج التصويت لا تمكّن الشركة من تعيين الحد الأدنى من الأعضاء المستقلين في المجلس حسب المتطلبات النظامية، فسيتم إحلال أعضاء مستقلين مكان الأعضاء غير المستقلين حسب عدد الأصوات التي سيحصلون عليها (مرفق سيرهم الذاتية).

3. التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المـال وذلك في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (1) (مرفق).

4. التصويت على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة (مرفق).

5. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإجتماعات المجلس (مرفق).

6. التصويت على تعديل المادة (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات (مرفق).

7. التصويت على تعديل المادة (38) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتشكيل اللجنة (مرفق).

8. التصويت على تعديل المادة (39) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب إجتماع اللجنة (مرفق).

9. التصويت على تعديل المادة (41) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق).

10. التصويت على تعديل المادة (45) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية (مرفق).

11. التصويت على تعديل المادة (46) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).

12. التصويت على تعديل المادة (47) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بإستحقاق الأرباح (مرفق).

13. التصويت على تحديث لائحة لجنة المراجعة (مرفق).

14. التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ من 01/10/2019م وتنتهي في 30/09/2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، (مرفق سيرهم الذاتية)، وذلك في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (7) ، وأسماؤهم كما يلي:

1) عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز الملحم عضو بمجلس الإدارة

2) سلطان بن محمد بن أحمد السليمان عضو بمجلس الإدارة

3) عبدالله بن عبدالرحمن بوعلي عضو خارجي

4) وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري عضو بمجلس الإدارة

15. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

16. التصويت على تحديث سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق).