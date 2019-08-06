لينكون نوتيلوس ترسي معايير جديدة من الرفاهية

أرست سيارة نوتيلوس الجديدة كلياً، والتي تعتبر أحدث طرازات لينكون من فئة سيارات (SUV) الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة ومتوسطة الحجم، معايير جديدة ضمن فئتها بالنظر إلى أنها تأتي مزودة بخيارات من المحركات التوربينية ومجموعة متميزة من التقنيات الحديثة والقياسية لمساعدة السائق أثناء القيادة من جميع الجوانب.

وقال المدير الإقليمي لشركة لينكون الشرق الأوسط، سامي ملكاوي: لينكون نوتيلوس صنعت وفق أعلى المعايير لتقدم تقنيات متطورة في نقل الحركة إلى جانب تصميمها الأنيق ومظهرها الراقي، وتصبح بذلك أول سيارة (SUV) فاخرة ومتوسطة الحجم تطلقها لينكون في هذه السوق لتوفر تجربة قيادة تتسم بالرفاهية والقوة والسلاسة للسائق والمركبة معاً.

وانتقلت لينكون نوتيلوس 2019 لاعتماد تشكيلة محركات جديدة تعمل بالشحن التوربيني وتتيح قيادة سلسة ومريحة، وذلك باستخدام ثلاث تقنيات متقدمة هي الشحن التوربيني، الحقن المباشر للوقود، والتوقيت المتفاوت لعمل عمودي الكامة المستقلين.

ويجري ذلك بالتناغم مع محرك قوي V6 ذي شحن توربيني مزدوج سعة 2.7 ليتر – مع نظام الدفع بالعجلات الخلفية (AWD) المزود بآلية الكبح المتكيف وخاصية إيقاف نقل الحركة إلى العجلات.

أما محرك لينكون نوتيلوس القياسي سعة 2 ليتر بأربع أسطوانات والبالغة قوته 335 حصاناً، فيتميز بالكفاءة والسرعة في العمل.

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ويتوفر كلا المحركين بإمكانية التشغيل والإيقاف الأوتوماتيكي، إضافة إلى ناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد بثماني سرعات (SelectShift).

ويوفر نظام السائق المساعد (Co-Pilot 360) من لينكون مجموعة من أحدث الابتكارات التقنية التي توفرت في السابق كخيار إضافي فقط.

ويعتمد هذا النظام على الكاميرات والرادارات لتعزيز قدرة السائق ومنحه تجربة قيادة مريحة وسلسة من دون جهد أو توتر.

كما تعتمد نوتيلوس تقنيات متطورة مثل تقنية (BLIS) التي تستخدم نظام الرادار لتنبيه السائق من المركبات التي قد لا يراها في محيط السيارة، وذلك من خلال إنذار ضوئي، بينما يقوم نظام الإنذار عند الرجوع برصد المركبات التي تقترب من الجهتين أثناء الرجوع إلى الخلف.

وتتوفر مزايا أخرى في السيارة أبرزها النظام المساعد لاستباق الاصطدام مع خاصية كشف وجود مشاة، ونظام الفرملة الطارئة التلقائي، ونظام البقاء في خط السير، وميزة التحكم التلقائي بالإضاءة العالية للمصابيح الأمامية، بالإضافة إلى كاميرا للرؤية الخلفية.

أما نظام تثبيت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي، فيعمل على تقليل سرعة السيارة ثم زيادتها عند انخفاض الازدحام، كما يقوم النظام بتنشيط الفرامل تلقائياً لإيقاف السيارة بالكامل بحال لم يتمكن السائق من الضغط على الفرامل في الوقت المناسب.

ويتوفر أيضاً نظام البقاء في وسط المسار الذي يعمل على تحديد الخطين على جانبي المسار من أجل المساعدة على إبقاء السيارة في منتصفه.

وتساعد هذه الميزة السائقين على البقاء في منتصف مسارهم عندما يتم تفعيل نظام تثبيت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي، التي تتيح للسائقين تحديد السرعة والمسافة التي يود السائق المحافظة عليها بين مركبته والمركبة التي أمامه.

تجدر الإشارة إلى أن نوتيلوس توفر تشكيلة جديدة من محركات الشحن التوربيني والتقنيات المتطورة فقط، كما أنها مصممة أيضاً لمنح الثقة والراحة لكل من يقودها، الأمر الذي يجعلها مثالية للعملاء المميزين في منطقة الشرق الأوسط.