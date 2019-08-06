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مستشار البيت الأبيض: ترامب مرن بشأن تطبيق التعريفات على الصين

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مستشار البيت الأبيض: ترامب مرن بشأن تطبيق التعريفات على الصين مستشار البيت الأبيض: ترامب مرن بشأن تطبيق التعريفات على الصين

مباشر: قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد لايزال منفتحاً لعقد صفقة مع الصين والتي من شأنها تؤدي إلى مرونة بشأن تطبيق التعريفات على الرغم من نزاع العملة والتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم.

وانخرطت الولايات المتحدة مؤخراً في خلاف بشأن العملة مع الصين بعد أن خفض بكين السعر المرجعي لعملتها المحلية وتسبب ذلك في هبوط قوي لليوان مما أدى إلى اتهام واشنطن لها بالتلاعب في العملة فضلاً عن الصراع التجاري المتأزم في الأساس.

وأضاف "لاري كودلو" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية اليوم الثلاثاء: "الحقيقة هى أننا نريد أن نتفاوض، ونحن نخطط لاستقبال الوفد الصيني الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات".

وتابع "كودلو" في إشارة إلى ترامب: "في سياق تغريداته ومحادثاته مع الفريق التجاري، يرغب في مواصلة المفاوضات ويعقد صفقة، يجب أن تكون الصفقة الجيدة للولايات المتحدة ونحن نفضل كثيراً الاتفاق التجاري".

وأشار مستشار ترامب إلى قول الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تتمتع بميزة واضحة مع استمرار المأزق التجاري، مضيفًا أن عبء التعريفات يقع على عاتق الصين بنسبة 100 بالمائة تقريبًا.

وأوضح "كودلو" أن الاقتصاد الأمريكي في حالة جيدة وولا يوجد تضخم في حين أن الاقتصاد الصيني يتدهور قائلاً: "إنه ليس بالقوة التي كان عليها قبل 20 عامًا".

مباشر (اقتصاد)

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