"داو جونز" يصعد 190 نقطة بالمستهل بعد الخسائر الحادة بالأمس

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 190 نقطة في محاولة للتعافي من الموجة البيعية التي شهدتها بالأمس جراء تصعيد الحرب التجارية.

وحدد بنك الشعب الصيني متوسط نطاق تداول العملة المحلية عند مستوى 6.9683 يوان لكل دولار بأكثر من التوقعات، في خطوة من شأنها تقليل حدة النزاع بين واشنطن وبكين بعد كسرت العملة الأمريكية حاجز الـ7 يوانات بالأمس لأول مرة في عقد.

وجاء ذلك بعد أن وصفت الولايات المتحدة الصين رسمياً بـ"متلاعب بالعملة"، في الوقت الذي ذكرت فيه يكين أن مثل هذ الخطوة تهدد النظام المالي العالمي.

وضربت موجة بيعية الأسهم الأمريكية بالأمس مع خسائر تتجاوز 760 نقطة للمؤشر الصناعي "داو جونز" مع تصعيد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بعد أن منعت بكين شركاءها من استيراد المنتجات الزراعية من واشنطن.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.7 بالمائة أو ما يعادل 193 نقطة إلى 25911 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 2868 نقطة، وارتفع المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنسبة 1.3 بالمائة إلى 7822 نقطة

وخلال تلك الفترة، زاد المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.686.