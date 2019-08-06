3 عوامل تقلص خسائر "شاكر" 74.5% بالربع الثاني

الرياض – مباشر: تمكنت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر (شاكر) من تقليص صافي خسائرها خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي.

وجاء هذا التحسن مدعوما بارتفاع قيمة المبيعات، وزيادة حصتها بالشركات التابعة، وانخفاض النفقات التشغيلية.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الخسائر بنسبة 74.5 بالمائة بالربع الثاني من 2019 على أساس سنوي.

وبلغ صافي الخسائر 9.94 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر قيمتها 38.94 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2018.

وأرجعت الشركة، سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني من 2019 على أساس سنوي لعدة أسباب؛ أبرزها زيادة المبيعات بنسبة 19.5 بالمائة، وانخفاض النفقات التشغيلية بشكل رئيسي؛ نتيجة تراجع تكلفة الموظفين نتيجة إعادة الهيكلة التنظيمية وانخفاض تكاليف الإيجار وبعض المصاريف الأخرى.

وأضافت، إلى جانب ارتفاع حصة أرباح الشركات التابعة بمقدار 4.4 مليون ريال.

وارتفعت مبيعات الشركة 19.39 بالمائة إلى 253.53 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل 212.36 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى أساس ربعي، قلصت "شاكر" خسائرها 65.4 بالمائة بالربع الثاني مقارنة بخسائر الربع الأول من العام الجاري والبالغة 28.74 مليون ريال.

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2019، تراجعت خسائر "شاكر" 32.26 بالمائة؛ إلى 38.68 مليون ريال، مقابل 56.27 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات المالية للشركة ارتفاع صافي الخسائر بالربع الأول من عام 2019 بنسبة 33.2 بالمائة إلى 27.39 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر قيمتها 20.55 مليون ريال بالربع الأول من العام الماضي.

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