تحول إيجابي لـ"المصافي" بالربع الثاني "بدعم خارجي"

الرياض ـ مباشر: تحولت شركة المصافي العربية السعودية، للربحية خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالفترة المماثلة من 2018، بدعم مباشر من توزيعات شركة مستثمر بها.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، تحول الشركة للربحية كذلك بالنصف الأول من 2019، نتيجة ذات السبب.

وحققت "المصافي" أرباحا صافية بلغت 10.2 مليون ريال بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر صافية بلغت 492 ألف ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت أرباح الشركة بالنصف الأول من 2019، 8.96 مليون ريال، مقابل صافي خسارة بلغ 1.72 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وأوضحت الشركة أن سبب تحقيق الربح خلال الربع الثاني والنصف الأول يعود إلى توزيعات الأرباح المستحقة عن النصف الأول من 2019م من المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي (شركة مستثمر فيها) بمبلغ 11.4 مليون ريال.

ورفعت شركة المصافي خسائرها بالربع الأول من 2019 إلى 1.27 مليون ريال، مقابل 1.2 مليون ريال للعام السابق، بارتفاع نسبته 3.6 بالمائة.

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