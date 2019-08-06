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إعـلان شركة مسقط المالية عـن إتاحـة التقريـر المـالي الأولي لـ صندوق المشاعر ريت للفتـرة المنتهيـة في ( 2019-06-30 ) للجمهور

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إعـلان شركة مسقط المالية عـن إتاحـة التقريـر المـالي الأولي لـ صندوق المشاعر ريت للفتـرة المنتهيـة في ( 2019-06-30 ) للجمهور إعـلان شركة مسقط المالية عـن إتاحـة التقريـر المـالي الأولي لـ صندوق المشاعر ريت للفتـرة المنتهيـة في ( 2019-06-30 ) للجمهور
بند توضيح مقدمة تعلن شركة مسقط المالية عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق المشاعر، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية 30 يونيو 2019: صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 579,347,917 ريال سعودي إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 7,188,626 ريال سعودي صافي الربح / ( الخسارة ) للفترة 12,075,145 ريال سعودي عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 57240000 صافي قيمة الوحدة 10.12 العائد للفترة % % 2.11 رابط القوائم المالية https://drive.google.com/file/d/18MGAJsi0bdhrpjPGyjBhWRj2e9SboQYF/view?usp=sharing الملفات الملحقة    down-pdf-ico.png

مباشر (اقتصاد)

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