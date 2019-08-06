إعلان شركة أسمنت ينبع عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الاول لعام2019م ومن رصيد الارباح المبقاه

بند توضيح مقدمة أوصى مجلس إدارة شركة اسمنت ينبع بتاريخ 5 ذي الحجة 1440هـ الموافق 6 اغسطس 2019م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2019م ومن رصيد الارباح المبقاه على النحو التالي : تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1440-12-05 الموافق 2019-08-06 اجمالي المبلغ الموزع 118125000 عدد الأسهم المستحقة للأرباح 157500000 حصة السهم من التوزيع 0.75 نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 7.5 تاريخ الأحقية على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق 30 اكتوبر 2019م والمقيدين في سجل المساهمين المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق تاريخ التوزيع سيتم الإعلان عن تاريخ صرف الأرباح لاحقاً

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