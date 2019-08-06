أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة -
رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

تحذير مما هو قادم على مصر والسعودية في أيام العيد

Google+ Print

أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيان رسمي نشرته وسائل الإعلام المصرية، أنه متوقع أن تسود أجواء "حارة جدا" خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

© REUTERS / Zohra Bensemra

وقالت الهيئة "أجواء العيد ستكون شديدة الحرارة في جنوبي البلاد وجنوب سيناء، وحار رطب على محافظات الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة".

وأردفت "ستزيد الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمؤدية إلى مدن القناة والسواحل الشمالية".

ولكن رغم تحذيرها، قالت هيئة الأرصاد، إنه يمكن في ظل هذه الأجواء تسمح بالخروج للمنتزهات والحدائق العامة والاستمتاع بها وبجميع الشواطئ المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك مسطح نهر النيل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة في تلك الفترة، ستأتي على النحو التالي:

السواحل الشمالية 32 ـ 33 درجة

الوجه البحري والقاهرة 36 ـ 38 درجة

شمال الصعيد 38 ـ 40 درجة

جنوب الصعيد 40 ـ 42 درجة

جنوب سيناء 38 ـ 40 درجة.

وقالت الهيئة في بيانها أيضا إنه من المتوقع أن تشهد الأراضي المقدسة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في المشاعر المقدسة من 42 درجة مئوية إلى 44 درجة مئوية.

وكانت صحيفة "عكاظ" ، قد نقلت في وقت سابق مؤتمرا صحفيا أقامته الرئيس العام لهيئة الأرصاد وجهاز البيئة السعودي، خليل بن مصلح الثقفي، حول حالة الطقس المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة، على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.

وحذر الثقفي من أن درجات الحرارة على المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، قد تصل إلى 50 درجة مئوية.

كما استمر في تحذيره، كما أن درجات الرطوبة قد تصل في بعض الأيام إلى 85%، ما سيزيد من شعور الأفراد بارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن التوقعات الجوية تشير إلى احتمالية تكون سحب رعدية على المرتفعات الشرقية لمكة وعدد من المشاعر المقدسة مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار، مع تزايد فترات سقوط الأمطار على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة

الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة

مساء dmc - منتخب مصر يكتسح تايوان (الصين تايبيه) في كأس العالم لكرة اليد للناشئيين

مساء dmc - منتخب مصر يكتسح تايوان (الصين تايبيه) في كأس العالم لكرة اليد للناشئيين

مساء dmc - قناة الجزيرة تغطي علي انتهاكات النظام القطري بالهجوم علي مصر

مساء dmc - قناة الجزيرة تغطي علي انتهاكات النظام القطري بالهجوم علي مصر

مساء dmc - الجزيرة تجند أحد إعلاميها للهجوم علي مصر لإلهاء الشعب القطري عن انتهاكات العمالة في مصر

مساء dmc - الجزيرة تجند أحد إعلاميها للهجوم علي مصر لإلهاء الشعب القطري عن انتهاكات العمالة في مصر