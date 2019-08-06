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نتنياهو: ذراعنا طويلة

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نتنياهو: ذراعنا طويلة نتنياهو: ذراعنا طويلة

وقال نتنياهو ردا على إحباط عملية إرهابية زعم أن حركة "حماس" خططت لتنفيذها داخل الأراضي الإسرائيلية، إن ذراعنا طويلة.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلا:

 إنه يجب على أعدائنا أن يعلموا بأن ذراعنا الطويلة تصل إلى كل من يحاول المساس بنا.

ووجه نتنياهو شكره لجهاز الشاباك والجيش والشرطة الإسرائيليين، التي بذلت جهودا استخباراتية وعملياتية أدت إلى إحباط عملية لحركة "حماس".

وسبق أن قالت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن قواتها أحبطت "هجوما تفجيريا دبرته خلية تابعة لحركة حماس في القدس".

وذكر متحدث باسم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، عوفير غندلمان في بيان، أن "القوات الإسرائيلية فجرت العبوة الناسفة التي خططت حماس لتفجيرها في القدس، حيث تم اعتقال الخلية بأكملها في الخليل، قبل أن يتسنى لها القيام بالهجوم".

وأشار إلى "توقيف خلايا أخرى لحماس والكشف عن معمل متفجرات تابع للحركة".

ونشر المتحدث قال إنه لـ"تفجير العبوة الناسفة التي خططت حماس لتفجيرها في القدس. تم اعتقال الخلية بأكملها قبل أن يتسنى لها القيام بهذا الهجوم الغادر".

SputnikNews

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