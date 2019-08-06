كينغستون تطرح الجيل التالي من أقراص A2000 NVMe PCIe

أعلنت كينغستون ديجيتال أوروبا المحدودة، الشركة المتخصصة بالذواكر الفلاشية والتابعة لشركة كينغستون تكنولوجي، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، اليوم عن طرح أقراص (A2000 NVMe PCIe) المزودة بخاصيتي الذاكرة غير المتطايرة (NVMe) ومنفذ الملحقات الإضافية السريع (PCIe).

ويشكل الطراز الجديد المصمم وفق عامل الشكل وحيد الجانب (M.2) الجيل الجديد من الأقراص الصلبة التي تصنعها كينغستون استناداً إلى تقنية ناند ثلاثية الأبعاد (3D NAND).

وتمتاز أقراص (A2000 NVMe PCIe) بأدائها رفيع المستوى، وانخفاض استهلاكها للطاقة ودرجة حرارتها عند التشغيل، إلى جانب أسعارها المعقولة، ما يجعلها الحل الأمثل للتخزين وترقية أجهزة ألترا بوك والحواسيب صغيرة الحجم.

وتعد أقراص (A2000 NVMe PCIe) إحدى حلول التخزين منخفضة التكلفة التي تمتاز بمعدلات سرعة قراءة وكتابة تصل إلى 2,200 و 2,000 ميجابايت في الثانية على التوالي، لتوفر بذلك أداءً أفضل بثلاث مرات بالمقارنة مع أقراص الحالة الصلبة المزودة بواجهة ساتا (SATA).

وتمثل هذه الأقراص الخيار الأمثل بالنسبة للمستخدمين المبتدئين أو هواة تصميم الأنظمة الباحثين عن الاستجابة وأوقات التحميل الفائقة السرعة.

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وتعتبر (A2000 NVMe PCIe) أقراصاً ذاتية التشفير تدعم عمليات حماية البيانات المتكاملة باستخدام معيار التشفير المتقدم 256 بت (AES) القائم على الأجهزة، ما يتيح إمكانية استخدام برمجيات الحماية من مزودين مستقلين مثل سيمانتيك وماكافي ووين ماجيك وغيرهم، وذلك بفضل الجيل الثاني من حلول الإدارة الأمنية من معيار (TCG Opal).

كما تدمج هذه الأقراص خاصية دعم برنامج مايكروسوفت إي درايف، والذي يعتبر خاصية تخزين أمنية تستخدم مع ميزة بيت لوكر BitLocker لتشفير الأقراص.

وقال توني هولينجزبي، مدير أعمال أقراص الحالة الصلبة في شركة كينغستون ديجيتال أوروبا المحدودة: تفخر كينغستون بطرح الجيل التالي من أقراص الحالة الصلبة والمزودة بخاصيتي الذاكرة غير المتطايرة (NVMe) ومنفذ الملحقات الإضافية السريع (PCIe).

وأضاف “توفر أقراص (A2000 NVMe PCIe) – بفضل تصميمها – أرقى مستويات الأداء عند تركيبها في أجهزة ألترا بوك وغيرها من الحواسيب صغيرة الحجم، ما يجعلها خيار التخزين الأمثل بالنسبة للمستخدمين الذين يتطلعون لترقية حواسيبهم”.

ويمكن للمستخدمين – من خلال تزويدها بخاصية التشفير الذاتي – الاطمئنان إلى أن بياناتهم ستبقى محمية وآمنة عند استخدامها مع المجموعة المناسبة من حلول الإدارة الأمنية من معيار (TCG Opal).

وتتوفر أقراص (A2000 NVMe PCIe) من كينغستون بسعات تتراوح بين 250 جيجابايت و 500 جيجابايت و 1 تيرابايت، مع كفالة محدودة لمدة خمسة أعوام ودعم فني مجاني، فضلاً عن الموثوقية العالية من كينغستون.