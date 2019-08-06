"ستاندرد.آند.بورز": العقوبات الأمريكية ضد روسيا لا تؤثر على التصنيف الائتماني

مباشر: قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني إن العقوبات الأمريكية الجديدة على الديون الروسية السيادية والمقومة بالدولار الأمريكي لن يكون لها تأثير فوري على التصنيف الائتماني لها.

وفي يوم الجمعة الماضي طبقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات جديدة ضد روسيا نتيجة واقعة تسمم جاسوس روسي سابق في بريطانيا العام الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير اليوم الثلاثاء إن التوقعات المستقرة لروسيا تعتمد على أن "افتراضاتنا بأن العقوبات الإضافية والتي هي أعلى من التي موجودة في الوقت الحالي ستستهدف سوق الديون السيادية الأولية وشركات معينة أو المراكز المالية غير النظامية".

وأضافت: "وحتى مع الحظر التام المفروض على جميع القروض السيادية الأساسية يمكن في رأينا أن يكون قابلاً للإدارة بالنظر إلى الميزانية العمومية للحكومة الروسية القوية والفوائض المزدوجة ومتطلبات الاقتراض الحكومي المحدود".

ويشير مصطلح اقتراض السوق الأولي إلى الديون الجديدة التي تصدرها روسيا في مقابل السوق الثانوي حيث يتم شراء وبيع الديون الحالية.

وتصنف "ستاندرد آند بورز" الديون السيادية لروسيا في الوقت الحالي عند "- BBB".