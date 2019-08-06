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"سكني" يسلم فلل جاهز في 10 مناطق بالسعودية

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الرياض- مباشر: أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان ، عن تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

 وقال "سكني" في بيان نشر اليوم الثلاثاء، إنه تم تسلم فيلل جاهزة خلال شهر يوليو الماضي في 25 مشروعاً تتوزع في 10 مناطق حول المملكة، إذ تمّت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأشار "سكني" الى أنه تم خلال يوليو/ تموز تسليم فلل سكنية في 6 مشاريع بمنطقة الرياض تشمل إسكان رماح، وثادق، والزلفي، والدوادمي، وشقراء والمجمعة، بالإضافة إلى مواصلة التسليم في مشروع الخرمة في منطقة مكة المكرمة، ومشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر و(إسكان الأحساء 1 والأحساء 2).

 وشمل التسليم أيضاً 5 مشاريع في منطقة القصيم، هي (إسكان رياض الخبراء، وإسكان النبهانية، وإسكان عنيزة، وإسكان بريدة، وإسكان البدائع) أما في منطقة جازان فتشمل إسكان بيش، إسكان صامطة القفل، وإسكان صبيا.

وتم تسليم ثلاثة مشاريع في منطقة الحدود الشمالية تشمل إسكان رفحاء وإسكان عرعر وإسكان طريف، بالإضافة إلى إسكان حائل في منطقة حائل، وإسكان المخواة بمنطقة الباحة، وإسكان تبوك بمنطقة تبوك، ومشروعين بمنطقة الجوف تشمل إسكان سكاكا 1، وإسكان القريات.

 

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