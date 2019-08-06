سوق الأسهم السعودية يهبط للجلسة الخامسة..بعد نتائج مالية دون التوقعات

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة الثلاثاء داخل المنطقة الحمراء ليواصل سلسلة التراجعات التي دامت لخمس جلسات على التوالي.

وأرجع المحللون التراجع إلى ضغط القطاع البنكي ونتائج "ساب"، إضافة الى تأثر نفسيات المستثمرين سلباً بالنتائج غير المتوقعة التي تكشف عنها الشركات القيادية مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، واقتراب عطلة العيد والتي تتسم في الغالب بالهدوء والفتور، ويتجه أغلب المستثمرين للاحتفاظ بالسيولة إلى حين العودة من الإجازة مع إعلان المزيد من النتائج النصفية للشركات وبالتالي عودة الإيجابية.

وسجل المؤشر العام لسوق الأسهم "تاسي" تراجعاً بنسبة 0.84 بالمائة، ليفقد من رصيده 71.18 نقطة بوصوله لمستوى 8394.07 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ 27 مايو/ أيار الماضي.

وقال نائب الرئيس بقسم بحوث الاستثمار في شركة كامكو، لـ"مباشر"، رائد دياب: إن المستثمرين تسيطر عليهم حالة الترقب للمزيد من إعلان الشركات عن النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي التي سيكون لها التأثير القوي على المعنويات والتي جاءت أغلبها دون التوقعات.

وقال على الجعفري المحلل بأسواق المال، إن تأثير الحرب التجارية والتصريحات المفاجئة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال الخميس الماضي في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر" إنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءاً من أول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لاتزال تلقي بظلالها على الأسواق.

وتوقع الجعفري ارتداد السوق مرة أخرى بعد أجازة العيد وقرب الانتهاء من النتائج المالية للشركات، واقتراب المرحلة الثانية لإدراج السوق السعودي بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة.

وتوقع رائد دياب أن تشهد الأسواق خلال الجلسات القادمة وقبيل عطلة العيد استمرار التقلبات والفتور وذلك مع استكمال فترة الإجازات الصيفية.

وعلى مستوى التداولات فقد صاحب أداء السوق ارتفاعاً في حركة التداولات على كافة المستويات بالمقارنة بجلسة أمس الاثنين، وتم التداول على 120.835 مليون سهم مقابل 95.56 مليون سهم جرى التعامل عليهم أمس، وارتفعت أيضاً السيولة إلى 2.945 مليار ريال مقارنة بـ2.54 مليار ريال قيمة تداولات أمس.

وكان النصيب الأكبر للتداولات لسهم الراجحي الذي شهد تداولات بنحو 360.55 مليون ريال، وتصدر سهم الإنماء كميات التداول بنحو 11.069 مليون سهم.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 1.42 بالمائة بعد انخفاض سهم "ساب"بنسبة 3.42 بالمائة، بعد الاعلان عن النتائج المالية للربع الثاني، وتحوله للخسائر بالربع الثاني من 2019، مقارنة بـصافي أرباح للربع المماثل من 2018، وتراجعت أرباح البنك 52.85 بالمائة في النصف الأول.

وكشفت البيانات الأولية للبنك على "تداول" اليوم الثلاثاء، تحقيق صافي خسارة بلغ 254 مليون ريال، مقابل أرباح صافي بلغت 833 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي.

ونزل قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.78 بالمائة بعدما انخفض سهم الأسمنت السعودية بنسبة 4.43 بالمائة.

وكان قطاع التطبيقات وخدمات التقنية الأكثر تراجعاً بنسبة 1.68 بالمائة، بعدما انخفض أداء سهم إم إي اس بنفس النسبة.

وفي المقابل ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.75 بالمائة بعد أن ارتفع اداء سهم الدوائية بنسبة 1.75 بالمائة.

كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 1.21 بالمائة بدعم من سهم الدريس المرتفع بنسبة 1.73 بالمائة.

وحقق قطاع السلع طويلة الأجل مكاسب بنسبة 1.06 بالمائة بدعم من سهم السريع الذي تصدر الارتفاعات بنسبة 9.93 بالمائة.

وتراجع مؤشر السوق الموازي- نمو للتراجع بنسبة 0.27 بالمائة، فاقدا 10.25 نقطة، تراجعت به لمستوى 3805 نقطة.

وبلغت السيولة في الموازي 861.946 ألف ريال، مقابل 1.46 ألف ريال بتعاملات الاثنين، من خلال التداول على38.889 ألف سهم، مقارنة بـ 94.81 ألف سهم بالجلسة الماضية.

وتأثر الموازي بخسائر سهم "باعظيم" المتراجع بنسبة 3.45 بالمائة، وارتفع كل من "العمران" و"ريدان" بنسبة 1.51 بالمائة و0.93 بالمائة على الترتيب.

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