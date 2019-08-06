إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2019م

عليه تود الشركة أن تذكر عموم مساهميها أن تاريخ توزيع الأرباح سيكون يوم الخميس الموافق 29 اغسطس 2019م، حيث سيقوم بنك الرياض بإيداع أرباح مساهمي الشركة مباشرة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المودع بها أسهم شركة مجموعة فتيحي القابضة في أي من البنوك المحلية. كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة، في حال تعثر عملية الإيداع، مراجعة أي فرع من فروع بنك الرياض لاستلام أرباحه ، أو الاتصال على بنك الرياض على أرقام الهواتف التالية: 8001222444، 920001816، أو التواصل مع علاقات المساهمين في الشركة على البريد الإلكتروني sh@fitaihi.com.sa
أو هاتف: 2604200 – 012
وترجو الشركة من مساهميها الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع. ونلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب -غير المقيمين- إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها، عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.