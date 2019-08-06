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إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2019م

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إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2019م إعلان مجموعة فتيحي القابضة عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2019م
تفاصيل الإعلان بالإشارة إلى إعلان شركة مجموعة فتيحي القابضة على موقع تداول بتاريخ 05 اغسطس 2019م بخصوص قرار مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 04 اغسطس 2019م بصرف مبلغ (11,000,000) ريال أرباح لمساهمي المجموعة عن النصف الأول من العام المالي 2019م بواقع 20 هللة للسهم الواحد، ونسبتها 2% من قيمة السهم الاسمية، ويبلغ عدد الأسهم المستحقة 55 مليون سهماً، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة -المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 8 اغسطس 2019م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

عليه تود الشركة أن تذكر عموم مساهميها أن تاريخ توزيع الأرباح سيكون يوم الخميس الموافق 29 اغسطس 2019م، حيث سيقوم بنك الرياض بإيداع أرباح مساهمي الشركة مباشرة في حساباتهم الجارية المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية المودع بها أسهم شركة مجموعة فتيحي القابضة في أي من البنوك المحلية. كما يمكن لأي مساهم من مساهمي الشركة، في حال تعثر عملية الإيداع، مراجعة أي فرع من فروع بنك الرياض لاستلام أرباحه ، أو الاتصال على بنك الرياض على أرقام الهواتف التالية: 8001222444، 920001816، أو التواصل مع علاقات المساهمين في الشركة على البريد الإلكتروني sh@fitaihi.com.sa

أو هاتف: 2604200 – 012

وترجو الشركة من مساهميها الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم لدى البنوك في يوم التوزيع. ونلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب -غير المقيمين- إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها، عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

مباشر (اقتصاد)

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