أخبار عاجلة

تقرير:اليابان تخطط لاستئناف تصدير بعض منتجات أشباه الموصلات لكوريا الجنوبية -
محصلة سلبية لـ6 شركات تأمين سعودية بالربع الثاني -
المركزي الصين يحدد السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى بـ11عاماً -
اليوم.. بدء إيداع دفعة "حساب المواطن" بحسابات المستفيدين السعوديين -
شركة أبحاث تخفض مستهدف سهم "تصنيع" إلى 14 ريالاً -
ظريف يفتح ملف "مقتل خاشجقي" مجددا -
بعد الدعم والمناشدة... هل يصبح عبد الكريم الزبيدي المرشح الأقوى لرئاسة تونس؟ -
و بكرة أحلى | جمعية البر و التقوى قدرت توصل المساعدات لناس محتاجة صعب الوصول ليها -
خير أيام الله | امسك لسانك لا تشتم ولا تغتاب فى العشر الأوائل | 7-8-2019 -
مفقودون منذ غزو الكويت... بغداد تسلم رفات كويتيين أسرى لبلادهم   -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

كوريا الجنوبية الأسوأ أداءً بين أسواق الأسهم الكبرى في 2019

Google+ Print
كوريا الجنوبية الأسوأ أداءً بين أسواق الأسهم الكبرى في 2019 كوريا الجنوبية الأسوأ أداءً بين أسواق الأسهم الكبرى في 2019

مباشر: تصدر سوق الأسهم في كوريا الجنوبية قائمة الأسوأ بين الأسواق الكبرى في العالم خلال العام الجاري، بعدما تخطت خسائره الهبوط المسجل في بورصة ماليزيا.

ويأتي هذا التدهور في سوق الأسهم بالتزامن مع الحرب التجارية المستمرة بين كوريا الجنوبية واليابان، إضافة للتوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع مؤشر "كوسبي" للأسهم في كوريا الجنوبية بنحو 6.1 بالمائة في العام الحالي حتى إغلاق جلسة اليوم مقارنة مع انخفاض 4.7 بالمائة في مؤشر "كيه.إل.سي.آي" للأسهم في ماليزيا.

وكان اليوان الصيني تراجع لمستوى أعلى 7 يوانات لكل دولار في تعاملات أمس الإثنين للمرة الأولى في أكثر من عقد من الزمن، ما انعكس سلباً على الأسهم في كوريا الجنوبية التي يعتمد اقتصادها بقوة على الصادرات.

ونتيجة لذلك، خفض المحللين تقديراتهم للأرباح نسبة إلى السهم خلال الإثنى عشرة شهراً المقبلة بنحو 23 بالمائة منذ بداية العام الحالي، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

ومع تحديد البنك المركزي في الصين السعر المرجعي لليوان أعلى من حاجز 7 يوانات لكل دولار، فإن الموجة البيعية داخل الأسواق المالية في كوريا الجنوبية هدأت في التعاملات الصباحية.

وبنهاية جلسة الثلاثاء، تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 1.5 بالمائة إلى 1917.50 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر "كيه.إل.سي.آي" بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليغلق عند مستوى 1611.79 نقطة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
شركة أبحاث تخفض مستهدف سهم "تصنيع" إلى 14 ريالاً

شركة أبحاث تخفض مستهدف سهم "تصنيع" إلى 14 ريالاً

اليوم.. بدء إيداع دفعة "حساب المواطن" بحسابات المستفيدين السعوديين

اليوم.. بدء إيداع دفعة "حساب المواطن" بحسابات المستفيدين السعوديين

محصلة سلبية لـ6 شركات تأمين سعودية بالربع الثاني

محصلة سلبية لـ6 شركات تأمين سعودية بالربع الثاني

المركزي الصين يحدد السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى بـ11عاماً

المركزي الصين يحدد السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى بـ11عاماً