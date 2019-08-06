كوريا الجنوبية الأسوأ أداءً بين أسواق الأسهم الكبرى في 2019

مباشر: تصدر سوق الأسهم في كوريا الجنوبية قائمة الأسوأ بين الأسواق الكبرى في العالم خلال العام الجاري، بعدما تخطت خسائره الهبوط المسجل في بورصة ماليزيا.

ويأتي هذا التدهور في سوق الأسهم بالتزامن مع الحرب التجارية المستمرة بين كوريا الجنوبية واليابان، إضافة للتوترات بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع مؤشر "كوسبي" للأسهم في كوريا الجنوبية بنحو 6.1 بالمائة في العام الحالي حتى إغلاق جلسة اليوم مقارنة مع انخفاض 4.7 بالمائة في مؤشر "كيه.إل.سي.آي" للأسهم في ماليزيا.

وكان اليوان الصيني تراجع لمستوى أعلى 7 يوانات لكل دولار في تعاملات أمس الإثنين للمرة الأولى في أكثر من عقد من الزمن، ما انعكس سلباً على الأسهم في كوريا الجنوبية التي يعتمد اقتصادها بقوة على الصادرات.

ونتيجة لذلك، خفض المحللين تقديراتهم للأرباح نسبة إلى السهم خلال الإثنى عشرة شهراً المقبلة بنحو 23 بالمائة منذ بداية العام الحالي، وفقاً لوكالة "بلومبرج".

ومع تحديد البنك المركزي في الصين السعر المرجعي لليوان أعلى من حاجز 7 يوانات لكل دولار، فإن الموجة البيعية داخل الأسواق المالية في كوريا الجنوبية هدأت في التعاملات الصباحية.

وبنهاية جلسة الثلاثاء، تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 1.5 بالمائة إلى 1917.50 نقطة.

في حين ارتفع مؤشر "كيه.إل.سي.آي" بنسبة هامشية 0.09 بالمائة ليغلق عند مستوى 1611.79 نقطة.