3 عوامل تتحول بـ"عسير" للربحية في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: شهدت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة، تحولا إيجابيا بنتائج أعمالها خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وكشفت البيانات المالية للشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، أن صافي الأرباح سجل قفزة قوية بالنصف الأول من 2019، بعد التحول الإيجابي للنتائج الربعية.

وأعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح بلغ نحو 18.6 بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل خسائر بنحو مليوني ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وعزت الشركة تحقيق أرباح بالربع الثاني إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع، وارتفاع الإيرادات الأخرى، إلى جانب انخفاض الخسائر من العمليات غير المستمرة.

وعلى مستوى النصف الأول، قفزت أرباح الشركة إلى 23.9 مليون ريال، خلال الـ6 أشهر الأولى من 2019، مقابل 9.7 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 146.39 بالمائة.

وأوضحت الشركة أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، تم استبعاد أحد العقارات الاستثمارية (ارض شمال الرياض – حي الخير) بعد إلغاء صك ملكية الأرض من قبل محكمة الاستئناف، ونتج عن ذلك تسجيل 38.2 مليون ريال ضمن بند إيرادات أخرى.

وتراجعت أرباح الشركة خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 58.3 بالمائة إلى 5 ملايين ريال مقارنة مع 12 مليون ريال صافي ربح خلال الربع الأول من العام السابق.

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