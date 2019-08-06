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محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد تغريدة ترامب

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محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد تغريدة ترامب محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً بعد تغريدة ترامب

مباشر: تحول الدولار الأمريكي إلى المكاسب أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب تغريدة الرئيس دونالد ومع ترقب تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان الأداء المسطح يسيطر على الورقة الخضراء في وقت مبكر من التعاملات قبل أن تتحول للصعود في أعقاب تغريدة كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد خلالها على قوة الولايات المتحدة وقدرته على جذب أموالاً من الصين وغيرها من الدول بفضل معدل الفائدة المرتفعة.

وكان ترامب قد انتقد مراراً سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الخاصة بمعدل الفائدة، مطالباً بخفضها للحصول على مزايا تنافسية ضد الدول الأخرى.

وفي الوقت نفسه، قام البنك المركزي في الصين بتحديد السعر المرجعي لليوان عند مستوياته أفضل من المتوقع، في خطوة قللت من مخاوف المستثمرين في الأسواق حيال الاتجاه الهابط للعملة.

وفي الأسبوع الماضي كان الرئيس الأمريكي قرر تطبيق رسوم جمركية جديدة ضد الصين وذلك بنسبة 10 بالمائة، لتتعهد الصين في مقابل ذلك بتدابير انتقامية.

وبحلول الساعة 12:47 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1182 دولار، كما ارتفع أمام الين بأكثر من 0.4 بالمائة مُسجلاً 106.43 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.2176 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.3 بالمائة عند 0.9764 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.1 بالمائة ليصل إلى 97.554.

وكسر الدولار الأمريكي حاجز الـ7 يوان أمس للمرة الأولى في 10 سنوات، وذلك بعد التطورات في التوترات التجارية بين الدولتين مؤخراً، وهو ما اعتبرته إدارة الرئيس الأمريكي بأنه تلاعباً في العملة، وذلك للمرة الأولى الذي تستخدم فيه ذلك الوصف منذ تسعينات القرن الماضي.

مباشر (اقتصاد)

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