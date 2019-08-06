أخبار عاجلة

تقرير:اليابان تخطط لاستئناف تصدير بعض منتجات أشباه الموصلات لكوريا الجنوبية -
محصلة سلبية لـ6 شركات تأمين سعودية بالربع الثاني -
المركزي الصين يحدد السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى بـ11عاماً -
اليوم.. بدء إيداع دفعة "حساب المواطن" بحسابات المستفيدين السعوديين -
شركة أبحاث تخفض مستهدف سهم "تصنيع" إلى 14 ريالاً -
ظريف يفتح ملف "مقتل خاشجقي" مجددا -
بعد الدعم والمناشدة... هل يصبح عبد الكريم الزبيدي المرشح الأقوى لرئاسة تونس؟ -
و بكرة أحلى | جمعية البر و التقوى قدرت توصل المساعدات لناس محتاجة صعب الوصول ليها -
خير أيام الله | امسك لسانك لا تشتم ولا تغتاب فى العشر الأوائل | 7-8-2019 -
مفقودون منذ غزو الكويت... بغداد تسلم رفات كويتيين أسرى لبلادهم   -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

سوق الأسهم السعودية يشهد تنفيذ 23 صفقة خاصة على "مبكو"

Google+ Print

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 23 صفقة خاصة على سهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو".

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 32.75  مليون ريال، من خلال 2.5 مليون سهم.

وتم تنفيذ الصفقة الخاصة عند سعر 13.10 ريال؛ وهو أقل من سعر تداول السهم خلال الجلسة، الذي تراوح بين 14.02 ريال و13.92 ريال.

وشهد السوق السعودي، اليوم الثلاثاء، كذلك تنفيذ صفقة خاصة على سهم "المجموعة السعودية"، بعدد أسهم بلغ 241.46 ألف سهم، بلغت قيمتها 5.73 مليون ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

ترشيحات:

تقرير: السعودية تقود صفقات الاكتتاب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

شركة أبحاث تخفض مستهدف "سابك"..وتتوقع توزيعات نقدية 4.5 ريال بـ2019

تعديلات جوهرية بشأن المرأة السعودية (فيديو جراف)

أصول صناديق الاستثمار بالسعودية تقفز 18.9% بالربع الثاني من 2019

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة

بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى