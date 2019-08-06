سوق الأسهم السعودية يشهد تنفيذ 23 صفقة خاصة على "مبكو"

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 23 صفقة خاصة على سهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو".

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 32.75 مليون ريال، من خلال 2.5 مليون سهم.

وتم تنفيذ الصفقة الخاصة عند سعر 13.10 ريال؛ وهو أقل من سعر تداول السهم خلال الجلسة، الذي تراوح بين 14.02 ريال و13.92 ريال.

وشهد السوق السعودي، اليوم الثلاثاء، كذلك تنفيذ صفقة خاصة على سهم "المجموعة السعودية"، بعدد أسهم بلغ 241.46 ألف سهم، بلغت قيمتها 5.73 مليون ريال.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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