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إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

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إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) إعلان الشركة الوطنية للرعاية الطبية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )
1- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ سعد بن عبدالمحسن الفضلي في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 21/05/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ إياد بن عبدالرحمن الحسين ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مرفق)

2-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ مايكل دايفس في مجلس الإدارة اعتباراً من تاريخ تعيينه 21/05/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انهاء الدورة الحالية خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ أحمد بن عبدالرحمن الحميدان ممثلاً عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مرفق).

3-التصويت على توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورة مجلس إدارة الشركة والتي بدأت بتاريخ 01/01/2018م. اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية الموافق 15/09/2019م.

4-في حال الموافقة على البند الثالث، التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال الفترة من تاريخ 01/01/2019م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية.

5- في حال الموافقة على البند الثالث، التصويت على انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة مكون من (9) أعضاء ولمدة (3) سنوات ميلادية اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية الموافق 15/09/2019م (مرفق السير الذاتية).

6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بإنهاء دورة لجنة المراجعة بالشركة والتي بدأت بتاريخ 01/01/2018م. اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية الموافق 15/09/2019م.

7- في حال الموافقة على البند السادس، التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السير الذاتية)، علماً بأن المرشحين لعضوية اللجنة هم السادة:

- الأستاذ بشار بن عبدالعزيز أبا الخيل – رئيس

- المهندس مشهور بن محمد العبيكان.

- الأستاذ سامي بن سليمان الخشان.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

مباشر (اقتصاد)

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