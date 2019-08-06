دول الخليج تتوقع 136 مليار دولار استثمارات سياحية بخطتها المستقبلية

مباشر: ذكر تقرير حديث، أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بتنفيذ خطط استراتيجية قائمة على تنويع المنتج السياحي، فضلاً عن إطلاق استثمارات ضخمة خلال السنوات العشر الماضية لتطوير وتوسيع وتحديث بنيتها التحتية.

وتوقع التقرير الصادر عن "أورينت بلانيت للأبحاث"، وتلقى "مباشر" نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن تتجاوز قيمة الاستثمارات المتوقعة بالقطاع السياحي بدول الخليج نحو 136 مليار دولار في الفترة المقبلة بحلول عام 2027 الى 2040.

وأضاف التقرير: من المتوقع أن تستقطب المملكة العربية السعودية نحو 25 إلى 30 مليون حاج ومعتمر بحلول العام 2025، كما رجح أن يصل عدد السياح بالمملكة الى نحو 21.3 مليون سائح بحلول 2024.

وأشار التقرير الى أن المملكة تُجري مشاريع سياحية عديدة بقيمة إجمالية تبلغ 11.6 مليار دولار.

وتتطلع المملكة إلى استثمار ما يصل إلى 64 مليار دولار أمريكي في تنفيذ حزمة من المشاريع الترفيهية والثقافية والسياحية وسعياً وراء تحقيق "رؤية السعودية 2030".

و استقطبت دول الخليج نحو 1,4 مليار سائح دولي خلال العام 2018، بزيادة قدرها 6 بالمائة عن العام 2017.

وأشار تقرير "أورينت بلانيت للأبحاث" إلى أنّ دولة الإمارات تستقبل أكثر من 10 مليون سائح سنوياً، متوقعاً أن يصل عدد السياح بالإمارات إلى 25 مليون زائر بحلول عام 2020 خلال معرض اكسبو.

وتأتي أبوظبي ودبي في صدارة الإمارات المستقطبة للسياح، في الوقت الذي تبرز فيه الشارقة كوجهة سياحية جاذبة مع استقطابها لـ 1,7 مليون سائح خلال العام 2017 وفق الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وتوقع التقرير أن يحقق قطاع السياحة في الإمارات نمو سنوي مركب بنسبة 9 بالمائة، مع وصول القيمة السوقية إلى 56.1 مليار دولار بحلول العام 2022.

أما عن "استراتيجية السياحة في سلطنة عُمان 2040" فتهدف لاستقطاب 11.7 مليون سائح بحلول 2040، منهم 5 ملايين سائح دولي القادمين لأغراض السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال، في الوقت الذي تشهد فيه السلطنة نشاطاً لافتاً على صعيد تطوير مراكز المعارض والمؤتمرات والفنادق والمطارات.

وتتمتع السلطنة بربط مباشر مع أبرز الوجهات العالمية من خلال رحلات الطيران المباشر المقدمة من قبل "الطيران العُماني" و"طيران السلام" من وإلى مطار مسقط الدولي الجديد.

وتصل استثمارات السلطنة المتوقعة بقطاع السياحة نحو 50 مليار دولار، بحلول عام 2040 وذلك وفقاً لتقرير "أورينت بلانيت للأبحاث".

وتوقع التقرير أن تستكمل البحرين المركز الدولي الجديد للمعارض في منطقة الصخير بحلول العام 2021، والذي سيكون عند اكتماله أكبر بعشر مرات من حجمه الحالي.

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