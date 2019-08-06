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المنصف المرزوقي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس

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وذكر المرزوقي، خلال برنامج "هنا تونس" على موجات "الديوان إف إم"،  أنه سيودع ملف ترشحه غدا الأربعاء بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك على الساعة التاسعة صباحا.

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وأشار إلى أن ملف ترشحه تضمن تزكيات من قبل نواب بالبرلمان.

وكان المرزوقي قد أعلن، أمس الاثنين، في تصريحات خاصة لإذاعة "موزاييك": "حزبي (المؤتمر من أجل الجمهورية) قرر ترشيحي للرئاسة، وأنا في آخر لحظات النقاش، وسأعلن قراري يوم الأربعاء".

وقال المرزوقي "بالنسبة لي، القضية الأساسية هي ماذا يمكن أن أقدّم للبلاد وللشعب. قراري سأعلن عنه يوم الأربعاء 7 أغسطس/ آب 2019 بعد التأكد من أنني  أستطيع تقديم شيء وبعد التشاور مع الناس".

وأوضح الرئيس التونسي الأسبق ''بحكم طبيعتي كطبيب وحقوقي، فإن همي خدمة مصلحة البلاد والوطن".

ونفى المرزوقي التشكيك في نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2014، التي فاز بها الراحل الباجي قايد السبسي، رغم وجود العديد من الخروقات، على حد وصفه.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية لتصبح الخامس عشر من سبتمبر المقبل، بدلا من موعد نوفمبر/ تشرين الثاني المحدد سلفا للانتخابات التشريعية كذلك، وذلك بعد وفاة السبسي، الشهر الماضي.

وكان السبسي قد وقع، في الخامس من  يوليو/ تموز الماضي، عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.

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