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وزير خارجية إسرائيل: نسعى لتطبيع العلاقات علنا مع دول الخليج ولذلك زرت الإمارات

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وقال كاتس، خلال جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حسبما نقلت عنه قناة "آي. 24 نيوز" "الزيارة جرت بالتنسيق مع رئيس بنيامين نتنياهو وبدعم منه، وأنا أسعى إلى تطبيع للعلاقات مع دول الخليج بشكل علني".

وأضاف "أرى أن هذا الهدف سيتحقق في السنوات القريبة وسنتمكن من إقامة علاقات علنية مع دول الخليج".

© AP Photo / Baz Ratner

تجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي زار الإمارات العربية المتحدة في الأول من تموز/يوليو الماضي، والتقى في أبو ظبي مسؤولين رفيعي المستوى، وذلك ضمن مشاركته في أعمال مؤتمر دولي لشؤون البيئة.

وأشارت القناة إلى أن "الوزير كاتس وصل أبو ظبي بوصفه مشاركا في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة، الدولي وليس ضيفا على الامارات، غير أن الوزير كاتس كشف لوسائل إعلام إسرائيلية أنه ورغم ذلك، فقد التقى بمسؤول إماراتي رسمي رفيع المستوى وتم خلال اللقاء بحث مسألة تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما ناقش الوزير مع المسؤول الاماراتي الرفيع فكرته التي تقضي بمد سكك حديدية من الخليج إلى ميناء حيفا لنقل البضائع من أوروبا إلى دول الخليج برا".

وبحث كاتس مع عدد من المسؤولين الإماراتيين الملف الإيراني والعلاقات الإسرائيلية الإماراتية.

SputnikNews

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