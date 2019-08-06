أخبار عاجلة

تقرير:اليابان تخطط لاستئناف تصدير بعض منتجات أشباه الموصلات لكوريا الجنوبية -
محصلة سلبية لـ6 شركات تأمين سعودية بالربع الثاني -
المركزي الصين يحدد السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى بـ11عاماً -
اليوم.. بدء إيداع دفعة "حساب المواطن" بحسابات المستفيدين السعوديين -
شركة أبحاث تخفض مستهدف سهم "تصنيع" إلى 14 ريالاً -
ظريف يفتح ملف "مقتل خاشجقي" مجددا -
بعد الدعم والمناشدة... هل يصبح عبد الكريم الزبيدي المرشح الأقوى لرئاسة تونس؟ -
و بكرة أحلى | جمعية البر و التقوى قدرت توصل المساعدات لناس محتاجة صعب الوصول ليها -
خير أيام الله | امسك لسانك لا تشتم ولا تغتاب فى العشر الأوائل | 7-8-2019 -
مفقودون منذ غزو الكويت... بغداد تسلم رفات كويتيين أسرى لبلادهم   -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب: اقتصادنا قوي ويجذب أموالاً من الصين ودول أخرى

Google+ Print

من: سالي إسماعيل

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن وضع الولايات المتحدة الاقتصادي قوي للغاية، مع الإشارة إلى أن معدلات الفائدة والفرص الاستثمارية تجذب كميات هائلة من الأموال من الصين.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن كميات هائلة من الأموال من الصين وأجزاء أخرى من العالم تتدفق داخل الولايات المتحدة.

وأرجع الرئيس الأمريكي هذه التدفقات الداخلة إلى البلاد لأسباب تتععلق بالأمان والاستثمار ومعدلات الفائدة.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، مضيفاً أن الشركات كذلك تتوافقد على البلاد بأرقام كبيرة.

وتأتي تعليقات الرئيس الأمريكي وسط الحرب التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان تعريفات إضافية بنحو 10 بالمائة على سلع بقيمة 300 مليار دولار من بكين.

وتسببت هذه الخطوة في إثارة ردود انتقامية من جانب الصين التي سمحتل لعملتها بالهبوط لمستوى هو الأدنى في أكثر من 10 سنوات مع مطالبة الشركات الحكومية في البلاد بوقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: الصين تقتلنا بالصفقات التجارية غير العادلة

ترامب: الصين تقتلنا بالصفقات التجارية غير العادلة

ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع لنا أموالاً إضافية لحمايتها

ترامب: كوريا الجنوبية ستدفع لنا أموالاً إضافية لحمايتها

في هجوم جديد.. ترامب يطالب الفيدرالي بخفض أكبر وأسرع للفائدة

في هجوم جديد.. ترامب يطالب الفيدرالي بخفض أكبر وأسرع للفائدة

مستشار البيت الأبيض: ترامب مرن بشأن تطبيق التعريفات على الصين

مستشار البيت الأبيض: ترامب مرن بشأن تطبيق التعريفات على الصين