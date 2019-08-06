ترامب: اقتصادنا قوي ويجذب أموالاً من الصين ودول أخرى

من: سالي إسماعيل

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وضع الولايات المتحدة الاقتصادي قوي للغاية، مع الإشارة إلى أن معدلات الفائدة والفرص الاستثمارية تجذب كميات هائلة من الأموال من الصين.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، أن كميات هائلة من الأموال من الصين وأجزاء أخرى من العالم تتدفق داخل الولايات المتحدة.

وأرجع الرئيس الأمريكي هذه التدفقات الداخلة إلى البلاد لأسباب تتععلق بالأمان والاستثمار ومعدلات الفائدة.

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة في موقف قوي للغاية، مضيفاً أن الشركات كذلك تتوافقد على البلاد بأرقام كبيرة.

وتأتي تعليقات الرئيس الأمريكي وسط الحرب التجارية المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بعد إعلان تعريفات إضافية بنحو 10 بالمائة على سلع بقيمة 300 مليار دولار من بكين.

وتسببت هذه الخطوة في إثارة ردود انتقامية من جانب الصين التي سمحتل لعملتها بالهبوط لمستوى هو الأدنى في أكثر من 10 سنوات مع مطالبة الشركات الحكومية في البلاد بوقف شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.