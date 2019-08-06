تقرير: السعودية تقود صفقات الاكتتاب بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الكويت - مباشر: ارتفعت قيمة صفقات الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 222.6 بالمائة على أساس سنوي، وذلك وفق تقرير لإرنست ويونغ.

وقادت المملكة العربية السعودية نشاط الاكتتابات العامة بالمنطقة بعد تسجيلها في الربع الثاني من 2019 قيمة بلغت 2.8 مليار دولار، مقارنة بـ874.9 مليار دولار في الربع المقارن من 2018.

وكشف التقرير أن الربع الثاني من العام شهد تسجيل 6 صفقات، بانخفاض 33.3 بالمائة مقارنة بـ 9 صفقات في الربع الثاني من عام 2018، مع إدراج صندوق استثمار عقاري واحد.

وعلى أساس ربعي، شهد الربع الثاني تحسناً ملحوظاً في نشاط الاكتتابات، في الحجم والقيمة، مقارنةً بصفقة اكتتاب واحدة بقيمة 57.6 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2019.

من جانبه، قال رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إرنست يونغ، إن نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الربع الثاني تضمن صفقتي إدراج في بورصة لندن، بما يؤكد على أن إقبال الشركات لا يزال قوياً على صفقات الاكتتاب وفرص الوصول إلى مجتمع المستثمرين الدولي وأسواق الأسهم.

وأضاف غريغوري هيوز، أن قيمة صفقات الاكتتاب المسجلة في النصف الأول من عام 2019 تجاوزت القيمة الإجمالية لجميع الاكتتابات المسجلة في عام 2018.

السعودية تقود

أظهر التقرير أن المملكة العربية السعودية قادت نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة بتسجيلها 3 صفقات في السوق الرئيسية، بلغ عائداها 1.02 مليار دولار، وجاء أكبر الاكتتابات اكتتاب شركة المراكز العربية المحدودة بعائد 658.7 مليون دولار، وهو أول اكتتاب عام بالمملكة يتاح لمشاركين مؤسسيين مؤهلين من الولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق اكتتاب شركة مهارة للموارد البشرية عائدات بقيمة 207 مليون دولار أمريكي، بينما حقّق اكتتاب صندوق شعاع ريت عائدات بلغت 157.7 مليون دولار أمريكي.

يشار إلى أن عملية انضمام السوق المالية السعودية "تداول" إلى مؤشر إم إي سي أي للأسواق الناشئة تمت على مرحلتين، مع توقعات بإتمام عملية الانضمام بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتعتزم السعودية، في سياق رؤية المملكة 2030، تنفيذ صفقات خصخصة بـ533 مليون دولار بنهاية العام الجاري، كما لا تزال الحكومة ملتزمة بالاكتتاب العام لشركة أرامكو، والمتوقع إتمامه بين عام 2020 ومطلع عام 2021.

الإمارات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الثاني من عام 2019 صفقتي إدراج لشركتي تكنولوجيا مالية في الشريحة الممتازة ببورصة لندن، بعائدات صافية بلغت 1.79 مليار دولار، إذ حقق اكتتاب "نتورك إنترناشيونال" عائد بـ1.40 مليار دولار، بينما جمع اكتتاب شركة "فينابلر بي إل سي" 397.9 مليون دولار.

يذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع نشرت التعديلات المقترحة في عام 2019 لتسهيل إدراج شركات المناطق الحرة بالسوق المحلية ووفقاً لقواعد الإدراج المقترحة.

دول الخليج

توقع تقرير إرنست يونغ أن يجذب السوق الكويتي نحو 10 مليارات دولار أمريكي من التدفقات الاستثمارية من صناديق غير نشطة، وذلك على خلفية إعلان "إم إس سي أي" ترقية بورصة الكويت على مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في عام 2020.

وتماشياً مع قانون الشركات التجارية الجديد، تعتزم حكومة سلطنة عُمان إصدار لوائح جديدة تتعلق بقضايا تشمل إدراج الشركات الجديدة، والصكوك، وصناديق الديون الأخرى، ويهدف القانون الجديد إلى تعزيز استقرار وعمق سوق المال.

ومن المتوقع أن يشهد نشاط الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسناً حذراً، مع نظرة متفائلة بسبب أحداث ومستجدات مهمة مثل الإضافات الجديدة على مؤشري إم إس سي أي، وفوتسي، وعمليات الخصخصة، والمبادرات الحكومية ذات الصلة".

عالمياً

واصل نشاط الاكتتابات العالمية ارتفاعه في الربع الثاني من عام 2019، إذ تم تنفيذ 302 صفقة اكتتاب بارتفاع 47.3 بالمائة عن عددها في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح تقرير إرنست يونغ أن القيمة الإجمالية للاكتتابات العالمية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 56.8 مليار دولار أمريكي، وذلك رغم التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وحالة عدم التيقن المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

واستحوذت قطاعات الرعاية الصحية والتكنولوجيا والصناعة على المراكز الثلاثة الأولى من حيث عدد الاكتتابات المسجلة في الربع الثاني من عام 2019.

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