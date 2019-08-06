السعودية لشراكات المياه: إصدار وثيقة طلب العروض لمشروع محطة الجبيل3

الرياض – مباشر: أصدرت الشركة السعودية لشراكات المياه، اليوم الثلاثاء، وثيقة طلب العروض لمشروع محطة الجبيل3 (أ) المستقلة لإنتاج المياه للمطورين المؤهلين.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن سعة المحطة الإنتاجية تقدّر بـ600 ألف متر مكعب يومياً، ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في الربع الرابع من عام 2022.

وأضافت الشركة، أنه تم تعيين استشاريين لطرح مشروع محطات الجبيل-3(أ) و 3(ب) المستقلتين لتحلية المياه.

واستلمت الشركة السعودية لشراكات المياه 8 عطاءات لتقديم خدمات استشارية لطرح مشروع محطات الجبيل-3(أ) والجبيل-3(ب) المستقلتين لتحلية المياه، وتم اختيار شركتي سينيرجي للاستشارات، وكي بي إم جي.

وكشفت الشركة، عن فوز سينيرجي للإستشارات باعتباره مستشاراً مالياً ورئيس تحالف يضم دي إل إيه بايبر مِدِل إيست إل إل بي، باعتباره مستشاراً قانونياً وأتكينز باعتباره مستشاراً فنياً.

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