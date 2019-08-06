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سوريا... تفاصيل القبض على سارقي "عقاري السويداء" والموظف الذي ساعدهم (فيديو)

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سوريا... تفاصيل القبض على سارقي "عقاري السويداء" والموظف الذي ساعدهم (فيديو) سوريا... تفاصيل القبض على سارقي "عقاري السويداء" والموظف الذي ساعدهم (فيديو)

نشر المركز الإذاعي والتلفزيوني السوري في السويداء تفاصيل إلقاء القبض على أفراد العصابة المسلحة التي سرقت بالقوة المسلحة أموال المصرف العقاري بعد اعتراضهم سيارة المصرف وإيقافها.

ونشر المركز أشار فيه إلى أن فرع الأمن الجنائي في السويداء وبالتعاون مع الأهالي، تمكن من إلقاء القبض على معظم أفراد العصابة المسلحة التي اعترضت السيارة التي كانت تحمل أموال المصرف العقاري في السويداء وسلبها بقوة السلاح وسط المدينة.

وقال العميد كاظم سلامة رئيس فرع الأمن الجنائي في السويداء: "قمنا بإحضار الموظفين الثلاثة الذين كانوا في السيارة، وتم التحفظ عليهم بالنظارة رهن التحقيق بعد إعلام السيد المحامي العام بالسويداء، ومنذ بداية التحقيقات حصرنا الشبهة بسائق السيارة لعدة أسباب نتحفظ عن ذكرها".

وأضاف سلامة: "ومن خلال تكثيف التحقيق وجمع المعلومات، اعترف السائق باتفاقه مع آخرين لعملية السلب التي حصلت، وبعد ذلك قمنا بالتحرك بشكل سشريع وآني وبمساعدة بعض المواطنين الشرفاء قمنا بإلقاء القبض على اثنين من العصابة المذكورة واسترداد مبلغ حوالي 19 مليون ليرة سورية، وتسليمها للمصرف العقاري أصولا".

SputnikNews

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