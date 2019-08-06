رئيس الأركان الأردني يبحث ووفد عسكري قطري علاقات التعاون والتنسيق المشترك

عمان - سبوتنيك. وحسب بيان صحافي منشور على موقع القوات المسلحة الأردنية فقد "استقبل الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الثلاثاء، وفداً عسكرياً قطرياً برئاسة اللواء الركن الطيار سالم بن حمد العقيل النابت قائد القوات الجوية الأميرية القطرية".

وبحث الجانبان "آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين".

وفي نيسان/أبريل الماضي، وقع رئيس هيئة الأركان الأردني (وقتذاك) الفريق محمود فريحات مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع خالد بن محمد العطية، في عمان، عددا من اتفاقيات التعاون العسكري المشترك والاستثمار بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أعرب، خلال لقائه العطية حينذاك، عن استعداد حكومة بلاده توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين، والاستفادة من الفرص المتبادلة، والتجارب والخبرات المتقدمة، سيما في مجالات التعليم، والتشغيل، والخدمات، بالإضافة إلى التدريب في مجال الدفاع.