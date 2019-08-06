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"جولدمان ساكس"يستبعد التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين قبل انتخابات2020

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"جولدمان ساكس"يستبعد التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين قبل انتخابات2020 "جولدمان ساكس"يستبعد التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبكين قبل انتخابات2020

مباشر: قال بنك "جولدمان ساكس" إنه لم يعد يتوقع أن تتوصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق ينهي نزاعهما التجاري قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام المقبل.

وقال البنك في مذكرة صادرة اليوم الثلاثاء إنه يتوقع في الوقت الحالي أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة في اجتماعين متعاقبين في ظل مخاطر السياسة التجارية المتنامية، وتوقعات السوق لمزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة، وزيادة المخاطر العالمية ذات صلة بإمكانية تنفيذ البريكست دون اتفاق، بحسب وكالة "ويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد قرر في الأسبوع الماضي فرض تعريفات جمركية بنسبة 10 بالمائة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار اعتباراً من الشهر المقبل.

ويرى جان هاتزاز رئيس الاقتصاديين في "جولدمان ساكس" أن الخطة التي اتخذتها واشنطن تشير إلى أن الدولتين سلكا الطريق الأصعب وخفضوا احتمالات حل الأزمة في المستقبل القريب.

ويرى محلل المصرف الأمريكي أن الاحتمالات وصلت إلى 75% لإمكانية خفض الفيدرالي معدل الفائدة في الشهر المقبل، بلغت 50 بالمائة لخفض أخر في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول.

وفي الأسبوع الماضي كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قرر خفض معدل الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية وذلك بمقدار 25 نقطة أساس.

وتابع هاتزاز: "بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر استجابة في العام الجاري لتهديدات الحرب التجارية، وتوقعات سوق السندات، ومخاوف النمو العالمي".

مباشر (اقتصاد)

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