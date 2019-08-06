العراق... محاكمة مدان بحوزته مسكوكات من الذهب تعود لـ"داعش"

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وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن محكمة جنايات ‏نينوى نظرت قضية مدان ضبطت بحوزته (267) قطعة ذهبية على شكل ليرات عيار ‏‏(21)، وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أعوام.

وأضاف البيان أن "هذه القطع تم سكها من قبل التنظيم الإرهابي لغرض اعتمادها كعملة ‏نقدية خاصة بهم".

ونوه المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق، إلى أن الحكم بحق المدان يأتي وفقا لأحكام المادة 460 الشق ‏الأول ‏من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.‏

ومن الجدير ذكره أن التنظيم كان قد أعلن عن عملاته البديلة في مناطق سيطرته، كالدينار الذهبي والدرهم الفضي، وطرحها في الأسواق تباعاً، عندما كانت مناطق شمال وغرب العراق، تحت سطوته قبل دحره وتقهقره على يد القوات العراقية، نهاية عام 2017.

وتواصل المحاكم العراقية النظر في قضايا لمتهمين بالإرهاب عراقيين ومن جنسيات مختلفة، يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي، والضلوع في عمليات إرهابية في مناطق مختلفة من البلاد.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"، في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 2017، بعد نحو 3 سنوات من مصارعة التنظيم التكفيري.