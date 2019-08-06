الصين تحدد السعر المرجعي لليوان أعلى من التوقعات

مباشر: حدد البنك المركزي في الصين سعر صرف اليوان اليوم الثلاثاء عند مستوى أعلى من مستوى 7 يوانات لكل دولار، مقلصاً مخاوف الأسواق العالمية من اتجاه هابط للعملة الصينية.

وكان الدولار الأمريكي كسر حاجز الـ7 يوانات بالأمس، لتسجل الورقة الخضراء 7.0304 يوان في التعاملات داخل الصين بينما بلغت 7.0807 يوان في التعاملات الخارجية.

وحدد بنك الشعب الصيني اليوم السعر المرجعي لليوان عند 6.9683 يوان لكل دولار وهو مستوى أقوى من المتوقع والبالغ 6.9736 يوان.

ويعتبر متوسط نطاق تداول العملة أضعف من مستوى 6.9225 يوان لكل دولار والذي حدده البنك المركزي بالأمس والذي كان الأدنى منذ 20 مايو/آيار عام 2008.

يذكر أن البنك المركزي الصيني يسمح للعملة بالتحرك صعوداً أو هبوطاً بحد أقصى 2 بالمائة من السعر المرجعي.

وبحلول الساعة 11:14 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.3 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 7.0278 يوان.

وكانت العملة الصينية فقدت نحو 1.5 بالمائة من قيمتها في تعاملات أمس ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتهام بكين بالتلاعب في قيمة عملتها.