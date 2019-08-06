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قيمة السندات سالبة العائد تُسجل مستوى قياسياً عند 15تريليون دولار

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قيمة السندات سالبة العائد تُسجل مستوى قياسياً عند 15تريليون دولار قيمة السندات سالبة العائد تُسجل مستوى قياسياً عند 15تريليون دولار

مباشر: ارتفعت القيمة السوقية للسندات التي تمنح المستثمرين عائداً سالباً لأعلى مستوى على الإطلاق، مع تهافت المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط تصعيد التوترات التجارية العالمية.

وأغلقت القيمة السوقية لمؤشر "بلومبرج باركليز" للسندات سالبة العائد أمس الاثنين عند مستوى 15.01 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وتعرضت أسواق الأسهم العالمية إلى خسائر حادة أمس، حيث سجل مؤشر "داو جونز" أدنى إغلاق في 2019 فاقداً أكثر من 760 نقطة.

كما تراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في 10 سنوات أمام العملة الأمريكية، وكسر الدولار حاجز 7 يوان.

ووسط الانخفاض في قيمة اليوان قررت إدارة دونالد إطلاق على الصين لقب "متلاعب بالعملة".

وبدأت تقلبات الأسواق بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق تعريفات جمركية جديدة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار بنسبة 10 بالمائة بداية من الشهر المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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