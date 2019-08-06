قناة السويس تحقق إيرادات 6 مليارات دولار في السنة المالية الماضية
وقال مميش، خلال مؤتمر صحفي: "مشروعات التطوير والتحديث للمجري الملاحي للقناة ساهمت في مضاعفة الإيرادات، حيث حققت القناة في العام المالي الأسبق (2017/2018) إيرادات بلغت 99 مليار جنيه، فيما نجحت، خلال العام المالي الماضي (2018/2019) في تحقيق إيرادات بلغت جملتها 104 مليارات و200 مليون جنيه".
كما أكد تضاعف الإيرادات من 41 مليار جنيه حققتها القناة خلال العام المالي (2015 / 2016) إلى 73 مليار جنيه خلال العام المالي (2016/ 2017) عقب افتتاح المشروع، بما يدل على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في تنمية أداء قناة السويس.
متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي 2018/2019 بلغ 17.5 جنيه.