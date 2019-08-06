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قناة السويس تحقق إيرادات 6 مليارات دولار في السنة المالية الماضية

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وقال مميش، خلال مؤتمر صحفي: "مشروعات التطوير والتحديث للمجري الملاحي للقناة ساهمت في مضاعفة الإيرادات، حيث حققت القناة في العام المالي الأسبق (2017/2018) إيرادات بلغت 99 مليار جنيه، فيما نجحت، خلال العام المالي الماضي (2018/2019) في تحقيق إيرادات بلغت جملتها 104 مليارات و200 مليون جنيه".

وأضاف مميش: "مشروع حفر قناة السويس الجديدة الذي تحتفل الهيئة بالذكرى الرابعة لافتتاحه، يعد أكبر مشروع حفر على مستوى العالم، حيث بلغ ناتج حفر القناة الجديدة 203 مرات حجم هرم خوفو الأكبر".

كما أكد تضاعف الإيرادات من 41 مليار جنيه حققتها القناة خلال العام المالي (2015 / 2016) إلى 73 مليار جنيه خلال العام المالي (2016/ 2017) عقب افتتاح المشروع، بما يدل على أهمية مشروع قناة السويس الجديدة في تنمية أداء قناة السويس.

متوسط أمام الجنيه المصري خلال العام المالي 2018/2019 بلغ 17.5 جنيه.

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