البيتكوين تتجاوز حاجز 12 ألف دولار لأول مرة في شهر

من: سالي إسماعيل

مباشر: تواصل عملة البيتكوين الإلكترونية المكاسب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، لتكسر حاجز الـ12 ألف دولار للمرة الأولى في شهر وسط تقلبات داخل بقية الأصول المشفرة.

وبحلول الساعة 10:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة البيتكوين بأكثر من 4.4 بالمائة لتصل إلى 12.234 ألف دولار، وهي المستوى الذي لم تحققه منذ 10 يوليو/تموز الماضي.

وصعدت كذلك القيمة السوقية للعملة رقم واحد حول العالم إلى 218.51 مليار دولار.

أداء البيتكوين خلال آخر شهر - (المصدر: كوين ماركت كاب)

وكانت البيتكوين كسرت حاجز الـ11 ألف دولار في تعاملات أمس لتسلك بذلك اتجاهاً صعودياً مع التوترات داخل الأسواق المالية العالمية.

وسيطرت حالة من الاضطراب على الأسواق العالمية في أعقاب تخفيض الصين قيمة عملتها واتساع دائرة الاحتكاكات التجارية داخل أكبر اقتصادين حول العالم.

وخلال نفس التوقيت، سجلت القيمة السوقية لكافة العملات الافتراضية مستوى 318.67 مليار دولار مقابل 310.10 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

وفي غضون ذلك سيطرت التقلبات على قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية.

وارتفعت عملة الإيثريوم بنحو 1.6 بالمائة لتصل إلى 235.5 دولار في حين تراجعت الريبل بنسبة 0.4 بالمائة إلى 0.3238 دولار لكنهما احتفظا بمكانتهما في المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

وصعدت عملة البيتكوين كاش بنسبة تزيد عن 1.1 بالمائة لتصل إلى 350.3 دولار وتشغل بذلك الترتيب الرابع.

فيما تذيلت عملة الليتكوين قائمة الخمسة الكبار بخسائر 1.7 بالمائة مسجلة 98.10 دولار.