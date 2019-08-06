عملة أستراليا تعاود الارتفاع بعد قرار السياسة النقدية

مباشر: ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد قرار السياسة النقدية وبالتزامن مع الاعتراف بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وتمكنت عملة أستراليا من التحول للمكاسب بعد أن شهدت خسائر في أعقاب الإفصاح عن بيان السياسة النقدية في أستراليا.

وقرر البنك المركزي في أستراليا تثبيت معدل الفائدة عند مستوى قياسي متدني 1 بالمائة خلال اجتماعه اليوم، في خطوة توافقت على نطاق واسع مع توقعات المحللين.

وكان المركزي الأسترالي خفض معدل الفائدة مرتين متتاليتين خلال اجتماعي يونيو/حزيران ويوليو/تموز بمقدار 25 نقطة أساس في المرة الواحدة.

وبحسب العقود الآجلة، فإن المستثمرين يتوقعون خفض الفائدة في أستراليا إلى 0.75 بالمائة خلال اجتماع أكتوبر/تشرين الأول وإلى 0.5 بالمائة بحلول العام المقبل.

ويرى المركزي الأسترالي أن النمو الاقتصادي في البلاد خلال النصف الأول من العام قد كان أقل من المتوقع سابقاً ليخفض توقعاته للنمو في عام 2019 بأكمله إلى 2.5 بالمائة لكنه لا يزال يتوقع تسارع الاقتصاد في عام 2020 لينمو بنحو 2.75 بالمائة.

وأوضح البنك أن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي تظل معقولة لكن مع ذلك فإن حالة عدم اليقين المتزايدة الناجمة عن النزاعات التجارية والتكنولوجية تؤثر سلباً على الاستثمار، كما تعني أن المخاطر على الاقتصاد العالمي تظل مائلة نحو الاتجاه الهبوطي.

وذكر محافظ البنك المركزي "فيليب لوي" خلال البيان أن أستراليا قد تكون بحاجة لفترة ممتدة من معدلات الفائدة المنخفضة من أجل إحراز تقدماً لتقليل معدل البطالة وتحقيق مزيداً من التقدم المؤكد تجاه مستهدف التضخم.

وكان معدل البطالة في أستراليا ارتفع قليلاً إلى 5.2 بالمائة مؤخراً، وفقاً لبيان السياسة النقدية الذي يتوقع عودة البطالة لمستوى 5 بالمائة في غضون العامين المقبلين.

وأكد البنك المركزي أنه سيواصل مراقبة التطورات في سوق العمل عن كثب وإتباع خطوات إضافية لتيسير السياسة النقدية عند الحاجة لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق هدف التضخم بمرور الوقت.

وخلال العام المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، فإن معدل التضخم في أستراليا بلغ 1.6 بالمائة وهو دون مستهدف البنك البالغ 2 بالمائة.

وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت عملة أستراليا أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.5 بالمائة لتصل إلى 0.6787 دولار أمريكي.

لكن مع ذلك فإن الدولار الأسترالي يسجل خسائر بنحو 3.67 بالمائة في العام الحالي وحتى الآن أمام الدولار الأمريكي.