الصين ترد على الاتهامات الأمريكية: "ستدمر النظام العالمي"

مباشر: علقت الصين على القرار الأمريكي باعتبارها متلاعب بالعملة، بأن مثل ذلك القرار سيدمر النظام المالي العالمي، وقد يتسبب في فوضى في الأسواق المالية.

وقررت الولايات المتحدة وسم الصين بلقب متلاعب بالعملة بعدما تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في 10 سنوات خلال تعاملات أمس.

وقال بنك الشعب الصيني اليوم الثلاثاء إن قرار واشنطن سيزيد من توترات أسواق العملة وسيمنع تعافي التجارة والاقتصاد العالمي.

وأضاف البيان أن الصين لم ولن تستخدم سعر الصرف كأداة للتعامل مع النزاعات التجارية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أنها ستتواصل مع صندوق النقد الدولي بهدف التخلص من المميزات التنافسية غير العادلة التي تحققت من التدابير الصينية الأخيرة.

وتابع المركزي الصيني: "الصين نصحت الولايات المتحدة بالسيطرة على الأمر قبل الانحدار إلى الهاوية وأن تكون حذرة من أخطائها وأن تعود من الطريق الخطأ".

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في نهاية الأسبوع الماضي تطبيق تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10 بالمائة على واردات بقيمة 300 مليار دولار من الصين بداية من الشهر المقبل.

وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع اليوان أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة إلى 7.0255 يوان.