شركة أبحاث تخفض مستهدف "سابك"..وتتوقع توزيعات نقدية 4.5 ريال بـ2019

الرياض – مباشر: خفضت الراجحي المالية السعر المستهدف للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بعد الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني من عام 2019.

وقالت شركة الأبحاث، إنه عقب إعلان النتائج الفصلية بلغ سعر المعدل المستهدف للسهم 108 ريالات للسهم من 115 ريال السهم في السابق، مبينة أن توصيتها للشركة تتضمن المحافظة على المراكز بالسهم.

وأضافت الراجحي المالية، أنها كانت تتوقع إعلان "سابك" عن تحقيق أرباح أقل من 3 مليارات ريال؛ بعد النتائج الفصلية الضعيفة للشركات التابعة (ينساب وكيان وسافكو وكلاريانت)، مبينة أن الأرباح أقل من تقديراتها وتقديرات المحللين التي بلغت 3.4 مليار ريال.

وأعلنت "سابك" عن نتائج فصلية بالربع الثاني من عام 2019 بأرباح صافي 2.12 مليار ريال، لتهبط بنسبة 68 بالمائة على أساس سنوي.

وتوقعت شركة الأبحاث، أن تدفع "سابك" أرباح نقدية بقيمة 4.5 ريال للسهم عن عام 2019، و4 ريالات عن عام 2020، لافتة إلى ان الشركة أعطت توزيعات أرباح الأسهم أولوية حتى مع انخفاض الأرباح، وعليه فإن ذلك من شأنه توفير بعض الدعم لسعر السهم وبخاصة لشركاتها التابعة "ينساب".

وارتفع السهم بنسبة 0.39 بالمائة خلال تعاملات اليوم بحلول الساعة 12:05 بتوقيت السعودية، ليصل لمستوى 102.40 ريالا.

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