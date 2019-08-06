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"تداول": صفقة خاصة على "المجموعة السعودية" بأقل من سعر التداول

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"تداول": صفقة خاصة على "المجموعة السعودية" بأقل من سعر التداول "تداول": صفقة خاصة على "المجموعة السعودية" بأقل من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الثلاثاء، تنفيذ صفقة خاصة على سهم "المجموعة السعودية"، بعدد أسهم بلغ 241.46 ألف سهم، بلغت قيمتها 5.73 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول"، فقد تم تنفيذ الصفقة الخاصة عند سعر 23.72 ريال؛ وهو أقل من سعر تداول السهم خلال الجلسة.

وتم تداول السهم خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بين مستويات 24.30 ريال و23.20 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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