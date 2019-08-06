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طلبات المصانع الألمانية ترتفع بأكبر وتيرة في عامين

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طلبات المصانع الألمانية ترتفع بأكبر وتيرة في عامين طلبات المصانع الألمانية ترتفع بأكبر وتيرة في عامين

مباشر: ارتفعت طلبات المصانع في ألمانيا خلال يونيو/حزيران الماضي بأكبر وتيرة في نحو عامين على أساس شهري.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، أن طلبات المصانع الألمانية زادت بنحو 2.5 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي على أساس شهري وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي، مقابل تراجع بنسبة 2 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن طلبات المصانع في أكبر أوروبي سترتفع بنحو 0.5 بالمائة.

وعلى أساس سنوي، انخفضت طلبات المصانع الألمانية بنسبة 3.6 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت البيانات أن طلبات المصانع الأجنبية سجلت ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة على أساس شهري، في حين تراجعت الطلبات من داخل منطقة اليورو بنحو 0.6 بالمائة، كما انخفضت الطلبات المحلية بنسبة 1 بالمائة.

أما الطلبات من الدول الأخرى فقفزت بنسبة 8.6 بالمائة على أساس شهري في يونيو/حزيران.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1198 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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