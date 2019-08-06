طلبات المصانع الألمانية ترتفع بأكبر وتيرة في عامين

مباشر: ارتفعت طلبات المصانع في ألمانيا خلال يونيو/حزيران الماضي بأكبر وتيرة في نحو عامين على أساس شهري.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية، اليوم الثلاثاء، أن طلبات المصانع الألمانية زادت بنحو 2.5 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي على أساس شهري وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي، مقابل تراجع بنسبة 2 بالمائة في مايو/آيار السابق له.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن طلبات المصانع في أكبر اقتصاد أوروبي سترتفع بنحو 0.5 بالمائة.

وعلى أساس سنوي، انخفضت طلبات المصانع الألمانية بنسبة 3.6 بالمائة في يونيو/حزيران الماضي.

وأوضحت البيانات أن طلبات المصانع الأجنبية سجلت ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة على أساس شهري، في حين تراجعت الطلبات من داخل منطقة اليورو بنحو 0.6 بالمائة، كما انخفضت الطلبات المحلية بنسبة 1 بالمائة.

أما الطلبات من الدول الأخرى فقفزت بنسبة 8.6 بالمائة على أساس شهري في يونيو/حزيران.

وبحلول الساعة 9:50 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1198 دولار.