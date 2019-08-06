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مطار الملك عبدالعزيز: لا توقف لحركة الطيران والرحلات تقلع بمواعيدها

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مطار الملك عبدالعزيز: لا توقف لحركة الطيران والرحلات تقلع بمواعيدها مطار الملك عبدالعزيز: لا توقف لحركة الطيران والرحلات تقلع بمواعيدها

الرياض – مباشر: أكد مطار الملك عبد العزيز الدولي، اليوم الثلاثاء، أن غبار جدة لم يؤثر على الحركة الجوية للمطار حتى الآن.

وقال الحساب الرسمي لمطار المؤسس على "تويتر"، إن الرحلات تسير في مواعيدها المحددة.

وقالت إمارة منطقة مكة، إنه لا يوجد توقف لحركة الطيران بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، ولا تأجيل للرحلات وهناك متابعة مستمرة لحالة الطقس.

وأضافت الإمارة، أنه تم إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الافقية.

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