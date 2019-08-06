السعودية تتحرك لمعالجة "الظواهر السلبية" في الحرم

وقالت الإدارة العامة للشؤون الخدمية برئاسة الحرمين ممثلة بإدارة معالجة الظواهر السلبية، إنها شكلت 18 فريقاً ميدانياً، و9 لجان لرصد الملاحظات ومعالجتها والعمل على الحد منها.

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وبحسب صحيفة "سبق" السعودية، قامت الإدارة بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ولجنة الظواهر السلبية بإمارة منطقة مكة المكرمة والجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام؛ بمصادرة ما معهم من أدوات مخالفة وتحويل الحالات إلى الجهات الأمنية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال طارق المالكي مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية إن إدارة معالجة الظواهر السلبية كونت 18 فرقة لمنع قص الشعر في جميع أدوار المسعى، خاصةً منطقة المروة، و9 لجان تقوم بجولات ميدانية بعامة المسجد الحرام.

وأكد على عمل الفرق واللجان على مدار الساعة لمنع هذه الظواهر والقضاء عليها، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.