واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد فنزويلا

مباشر: قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق مزيد من العقوبات ضد فنزويلا، وتجميد أصول الحكومة في الولايات المتحدة، وإضافة قيود على الهجرة، وسط تكثيف للضغوط على نظام نيكولاس مادورا.

وقال ترامب في أمر تنفيذي صادر أمس الاثنين إن الممتلكات المتعلقة بالحكومة الفنزويلية من غير المحتمل أن يتم نقلها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل عليها.

كما أن الحكومة الأمريكية قررت حظر دخول أي مواطن فنزويلي للولايات المتحدة مصمم على مساعدة مادورا أو التصرف باسمه.

ومع ذلك فأن العقوبات الجديدة تتضمن بعض الاستثناءات الانسانية، حيث أنها ستسمح بالتعاملات التي توفر للشعب الفنزويلي الطعام والملابس والأدوية.

وكانت فنزويلا أعلنت في الشهر الماضي أن العقوبات الاقتصادية كلفت الدولة مليارات الدولارات نتيجة فقدان أصول النفط.

وأعلن نائب وزير الخارجية الفنزويلي أن الولايات المتحدة صادرت بعض الأصول لدى شركة النفط الوطنية في فنزويلا تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار، في الوقت الذي يتحفظ فيه 40 بنكاً على أصول أخرى بقيمة 5.4 مليار دولار، "ما يمنع فنزويلا من شراء الأدوية والطعام".