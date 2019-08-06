السلبية تغلب على نتائج 11 شركة تأمين سعودية بالربع الثاني

الرياض ـ مباشر: غلبت السلبية على نتائج 11 شركة مدرجة ضمن قطاع التأمين بالسوق السعودي، خلال الربع الثاني والنصف الأول من عام 2019.

وجاءت محصلة النتائج المجمعة للشركات سلبية، بخسائر صافية نحو 500 ألف ريال، بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 131.8 مليون ريال للفترة نفسها من 2018.

وتراجع إجمالي أرباح الشركات، بشكل ملحوظ في النصف الأول من 2019 إلى 59.26 مليون ريال، مقابل 277.9 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بتراجع نسبته 78.7 بالمائة.

واقتصرت الربحية على 4 شركات، تصدرها "تكافل الراجحي"، بأرباح صافية بلغت نحو 51 مليون ريال للربع الثاني من 2019، مقابل 52.88 مليون ريال للفترة المقارنة، بارتفاع نسبته 3.4 بالمائة.

وتحولت بقية الشركات إلى الخسائر بالربع الثاني من العام الحالي، مقابل صافي أرباح للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت "سوليدرتي تكافل" أعلى خسارة على مستوى هذه الشركات بالربع الثاني، بصافي خسائر بلغ 26.53 مليون ريال، مقابل أرباح صافية بلغت 11.17 مليون ريال للربع الثاني من 2018.

وحققت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني نمواً بصافي الأرباح بنسبة 20.8 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 216.07 مليون ريال، مقابل 178.86 مليون ريال بالربع الثاني من 2018.

وتباينت نتائج 4 شركات مدرجة ضمن قطاع التأمين بالسوق السعودي، أعلنت نتائجها المالية أمس الاثنين، وجاءت المحصلة سلبية، بخسائر صافية بلغت 6.4 مليون ريال، بالربع الثاني من 2019.

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