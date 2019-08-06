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بورصة هونج كونج تُسجل أطول موجة تراجع يومي منذ 1984

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بورصة هونج كونج تُسجل أطول موجة تراجع يومي منذ 1984 بورصة هونج كونج تُسجل أطول موجة تراجع يومي منذ 1984

مباشر: أنهت مؤشرات البورصة في هونج كونج تعاملات اليوم الثلاثاء على تراجع للجلسة الـ10 على التوالي، مُسجلة بذلك أطول موجة هبوط يومية منذ عام 1984.

وفي نهاية التعاملات تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في هونج كونج "هانج سينج" بنحو 0.7 بالمائة عند 25976.2 نقطة، وذلك بعد أن انخفض بنسبة 3.2 بالمائة خلال التعاملات.

وكانت أسهم شركات التكنولوجيا والمطورين من ضمن أبرز الشركات التي تعرضت للتراجع.

وتواجه هونج أزمات عديدة، تتنوع بين مشاكل اقتصادية وسياسية، فضلاً عن تراجع قيمة اليوان.

وفي الأسبوع الماضي خفض البنك المركزي في هونج كونج معدل الفائدة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس عند مستوى 2.5 بالمائة.

وانكمش الاقتصاد هناك في الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي بنحو 0.3 بالمائة.

أما عن التظاهرات التي اندلعت منذ أكثر من شهرين فهي لاتزال مستمرة، حيث تطالب بالإطاحة بالمدير التنفيذي للبلاد، والانفصال التام عن الصين.

وانخفض اليوان الصيني أمس أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 7 يوان للمرة الأولى في 10 سنوات.

مباشر (اقتصاد)

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