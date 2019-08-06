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تعديلات جوهرية بشأن المرأة السعودية (فيديو جراف)

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تعديلات جوهرية بشأن المرأة السعودية (فيديو جراف) تعديلات جوهرية بشأن المرأة السعودية (فيديو جراف)

الرياض- مباشر: وافقت مجلس الوزراء السعودي، مؤخرا، على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية، في إطار تنفيذ رؤية المملكة 2030.

وتتضمن التعديلات السماح للأنثى باستخراج جواز سفر دون موافقة ولي أمرها، ضمن عدد من التعديلات الأخرى يوضحها الفيديو جراف التالي:

 

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