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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية

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استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب التطورات التجارية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت جرينتش استقر الدولار أمام اليورو عند 1.1208 دولار، بينما ارتفع أمام الين بنسبة 0.6 بالمائة مُسجلاً 106.56 ين.

وهبطت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.2173 دولار، فيما انخفضت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.1 بالمائة عند 0.9749 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.554.

وكسر الدولار الأمريكي حاجز الـ7 يوان أمس للمرة الأولى في 10 سنوات، وذلك بعد التطورات في التوترات التجارية بين الدولتين مؤخراً.

وقررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد وسم الصين على أنها متلاعب بالعملة، وذلك للمرة الأولى الذي تستخدم فيه ذلك الوصف منذ تسعينات القرن الماضي.

وفي الأسبوع الماضي كان الرئيس الأمريكي قرر تطبيق رسوم جمركية جديدة ضد الصين وذلك بنسبة 10 بالمائة، لتتعهد الصين في مقابل ذلك بتدابير انتقامية.

كما قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي خفض معدل الفائدة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، وذلك بمقدار 25 نقطة أساس.

مباشر (اقتصاد)

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