تباين أداء الأسهم الأوروبية في المستهل مع التوترات التجارية العالمية

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع التوترات التجارية العالمية، وإطلاق وزارة الخزانة الأمريكية على الصين وصف "متلاعب بالعملة".

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.1 بالمائة عند 368.9 نقطة، فيما زاد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.2 بالمائة عند 11680 نقطة.

وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.5 بالمائة عند 7187.8 نقطة، بينما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.06 بالمائة إلى 5244.4 نقطة.

وانخفضت أسهم شركات الرعاية الصحية بنحو 0.5 بالمائة، فيما قفزت أسهم شركات الإعلام بنسبة 0.7 بالمائة.

وخلال تلك الفترة استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1200 دولار.

ووسمت الولايات المتحدة الصين بأنها متلاعب بالعملة، بعدما هبط اليوان لأدنى مستوى في أكثر من 10 سنوات أمام العملة الأمريكية.

وجاء تراجع اليوان الصيني بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات بقيمة 300 مليار دولار من الصين، وذلك بداية من الشهر المقبل.

كما أفادت تقارير صحفية أن الصين ألزمت الشركات المملوكة للدولة بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بعد القرار الأمريكي.