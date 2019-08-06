انخفاض الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في 7 أشهر

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء لأدنى مستوى في 7 أشهر، مع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي نهاية الجلسة انخفض مؤشر "نيكي" بنحو 0.7 بالمائة إلى 20585.3 نقطة، بعد أن تراجع بنحو 2.9 بالمائة مُسجلاً أدنى مستوى منذ 10 يناير/كانون الثاني.

أما مؤشر "توبكس" فهبط بنسبة 0.4 بالمائة عند 1499.2 نقطة.

وبحلول الساعة 7:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض الين أمام الدولار بنحو 0.5 بالمائة عند 106.50 ين.

وفي الأسبوع الماضي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق تعريفات جمركية جديدة على الصين بنحو 10 بالمائة وذلك بداية من الشهر المقبل.

ومع احتدام التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، انخفضت أسهم الشركات ذات التعرض الكبير للصين، فانخفض سهم "تويوتا" بنحو 2.4 بالمائة، كما تراجع سهم "سوفت بنك" بنسبة 2.9 بالمائة.

كما هبط سهم "باناسونيك" بنحو 2 بالمائة، في حين انخفض سهم "هوندا" بنسبة 0.2 بالمائة.

وانخفض مؤشر شركات تصنيع أدوات النقل بنحو 0.8 بالمائة، كما هبطت أسهم الشركات المصنعة للصلب بنحو 1.2 بالمائة بعدما تراجعت لأدنى مستوى في 7 سنوات.