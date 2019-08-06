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أسمنت ينبع تضاعف أرباحها 10 مرات في الربع الثاني لـ2019

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الرياض – مباشر: أظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة (غير المراجعة) لشركة أسمنت ينبع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 760.2 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وبلغ صافي الربح، وفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الثلاثاء، إلى 40.17 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 4.67 مليون ريال في الفترة الربع المماثل من عام 2018.

وقالت الشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح لعدة أسباب؛ أبرزها زيادة متوسط سعر البيع، وارتفاع مبيعات تصدير الكلنكر، على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع، وانخفاض حصة الشركة من أرباح الشركة الشقيقة.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح أسمنت ينبع 44.86 بالمائة؛ مقارنة بأرباح الربع السابق والبالغة 72.85 مليون ريال.

وقفزت أرباح الشركة بنحو 151.9 بالمائة في النصف الأول من عام 2019؛ إلى 113.03 مليون ريال، مقارنة بـ 44.87 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وزادت المبيعات 13.68 بالمائة بالنصف الأول من العام الجاري إلى 469.38 مليون ريال، مقابل 412.89 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 81.2 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى 72.85 مليون ريال، مقابل 40.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الاثنين على ارتفاع نسبته 1.37 بالمائة لمستوى 33.25 ريال.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

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